Призвели до каліцтва: трьом детективам НАБУ повідомили про підозри у ДТП

ДБР повідомило про підозри трьом співробітникам НАБУ, які кілька років тому скоїли ДТП з потерпілими. У відповідь структура заявила, що правоохоронці зробили все, що від них вимагали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про підозри у ДТП детективам НАБУ?

Так, перша ДТП сталася через те, що один з детективів НАБУ, виїжджаючи з другорядної дороги у Києві, врізався в автівку, яка рухалася головною дорогою. Автомобіль правоохоронця продовжив рух, вилетів з дороги і наїхав на пішохода.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки,

– вказали у ДБР.

Інший детектив рухаючись автодорогою Київ – Одеса під час обгону не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини. Автомобіль перекинувся і влетів в АЗС. Пасажирка автомобіля співробітника НАБУ отримала численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку.

У третій ДТП правоохоронець на службовому автомобілі наїхав на жінку, що переходила дорогу на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Вона отримала травми середньої тяжкості.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. Щонайменше для двох детективів правоохоронці клопотатимуть про тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Що кажуть про підозри у НАБУ?

У Національному антикорупційному бюро зазначили, що мовиться три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія).

У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та поінформували відповідні органи,

– наголосили там.

Водночас бюро зауважує, що співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли слідству.

У НАБУ назвали незрозумілим як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою

"Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", – вказують представники структури.