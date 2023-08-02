Справа "Золотого Мандарина": НАБУ оголосила екснардепа Логвинського у розшук

НАБУ оголосило у розшук екснардепа Георгія Логвинського, якого підозрюють у в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин". Таким чином він легалізував понад 54 мільйони гривень.

У липні екснардепу від "Народного фронту" повідомили про підозру у цій справі. Вже 2 серпня політика оголосили у розшук.

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У чому підозрюють екснардепа

Як відзначають у НАБУ, Логвинського підозрюють у тому, що протягом 2013 – 2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами. Для цього екснардеп міг ввести в оману Європейський суд з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,2 мільйона гривень як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося,

– йдеться у поясненні НАБУ.

Однак майно компанії тоді було арештоване через борги перед "Родовід Банк", а директор установи був притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство. Водночас від ЄСПЛ приховали те, що "Золотой Мандарин Ойл" передав права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54,18 мільйона гривень.

Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено,

– кажуть в НАБУ.

Таким чином на користь "Золотого Мандарина Ойл" з держави стягнули майже 54,2 мільйона гривень.

Сам Георгій Логвинський поки ніяк не прокоментував те, що його оголосили у розшук, але екснардеп ще у 2020 році відкидав усі звинувачення. Ба більше, Логвинський звинуватив "Київенерго" в незаконному привласненні мазуту, який належав "Золотому Мандарину".