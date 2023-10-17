Нардепа Дубневича оголосили в розшук: його підозрюють в афері на 2 мільярди гривень
Джерело:НАБУ
НАБУ оголосило в розшук чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича. Нардепа підозрюють в організації газової афери на 2 мільярди гривень.
10 жовтня Ярославу Дубневичу заочно повідомили про підозру як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку.
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Дубневич не з'явився на виклик за повісткою
Мовиться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться з 2018 року. Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.
10 жовтня нардеп не з'явився на виклик за повісткою та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів.
Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, однак невдало. Тому йому оголосили заочну підозру відповідно до ст. 135 КПКУ.
Дубневич є обвинуваченим у ще одній справі
- 31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Ярослава Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей Укрзалізниці.
- Дубневич був заарештований з правом внесення застави у 90 мільйонів гривень, яку було внесено. 8 листопада 2019 року народний депутат вийшов з СІЗО.
- 22 квітня 2020 року антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Дубневича та тендерів Укрзалізниці, й передала матеріали кримінального провадження на ознайомлення фігурантам.