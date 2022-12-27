НАБУ оголосило підозру депутату Камельчуку через недостовірне декларування

Національне антикорупційне бюро повідомило чинному депутату від "Слуги народу" Юрію Камельчуку підозру у недостовірному е-декларуванні.

У НАБУ не уточнили прізвища нардепа, а у коментарі 24 каналу зауважили, що не можуть розповісти більше, ніж уже повідомили. Однак, джерела таки підтвердили, що йдеться саме про Камельчука.

До теми Це ніяка не помилка, – "слуга" Камельчук про "дірки" в своїй декларації

У чому підозрюють Камельчука

Депутат не вніс до декларації відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував упродовж двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйона гривень.

Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тисячі доларів.

Що загрожує нардепу

Нардепу оголосили про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень, або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або обмеження волі на термін до 2 років.

Коротко про "діри у декларації" депутата