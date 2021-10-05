НАБУ перевірить транзакції "Приватбанку", які потрапили в Pandora Papers

У межах проєкту Pandora Papers журналісти оприлюднили інформацію про відмивання грошей через "Приватбанк". Після цього Національне антикорупційне бюро заявило, що перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку, згадані у матеріалі.

Про те, що правоохоронці проведуть розслідування щодо "Приватбанку", виданню розповіли представники НАБУ.

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Транзакції "Приватбанку" з Pandora Papers перевірять

Детективи НАБУ в рамках розслідування так званої справи "Приватбанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в зокрема і ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів,

– зазначили у НАБУ.

У відомстві наголосили, що за результатами розслідування ухвалять відповідне рішення згідно із законодавством.

Розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку": що відомо