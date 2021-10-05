НАБУ перевірить транзакції "Приватбанку", які потрапили в Pandora Papers
Джерело:Укрінформ
У межах проєкту Pandora Papers журналісти оприлюднили інформацію про відмивання грошей через "Приватбанк". Після цього Національне антикорупційне бюро заявило, що перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку, згадані у матеріалі.
Про те, що правоохоронці проведуть розслідування щодо "Приватбанку", виданню розповіли представники НАБУ.
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Транзакції "Приватбанку" з Pandora Papers перевірять
Детективи НАБУ в рамках розслідування так званої справи "Приватбанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в зокрема і ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів,
– зазначили у НАБУ.
У відомстві наголосили, що за результатами розслідування ухвалять відповідне рішення згідно із законодавством.
Розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку": що відомо
- Днями журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм "Офшор 95". Розслідування є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників з 90 країн світу.
- Зокрема, у ньому йдеться про таємниці офшорного бізнесу Володимира Зеленського, а також про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського. Розслідувачі нібито підтвердили схему переказу грошей від структур олігарха до фірм президента.
- На оприлюднені матеріали вже відреагувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що про офшорні компанії та відмивання грошей слідству давно відомо. Її зачепило інше – слова про те, що відомство гальмує розслідування справи.