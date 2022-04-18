16 квітня термін повноважень Артема Ситника на посаді директора НАБУ закінчився. Відтепер його обов'язки тимчасово виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

НАБУ після звільнення Ситника очолює Гізо Углава

Відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення Директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового Директора здійснює його перший заступник,

– заявили в пресслужбі НАБУ.

До теми Ситник з 16 квітня більше не глава НАБУ: його тимчасово замінить заступник

Углава Гізо Трістанович з 2015 року є громадянином України. До цього часу працював у грузинській прокуратурі, й дослужився до заступника Головного прокурора Грузії.

В НАБУ також підкреслили, що Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро.

Зауважимо, конкурс з обрання директора НАБУ має відбутися навесні 2022 року.

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