НАБУ і САП будуть працювати, – Зеленський вперше прокоментував новий закон

Володимир Зеленський вперше прокоментував ухвалений закон щодо НАБУ і САП. Глава держави запевнив, що обидва органи продовжать свою роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 23 липня.

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Що сказав Зеленський про закон про НАБУ і САП?

Володимир Зеленський розповів, що він говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. За словами українського президента, перед усіма стояли різні виклики, але все це обговорили.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше,

– сказав глава держави.

Він підкреслив, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись.

"Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що, важливо, щоб українські антикорупційні органи працювали без росіян, і важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.

Коли відбудеться новий обмін?

Володимир Зеленський також зазначив, що провів нараду з переговорною командою. За словами глави держави, секретар РНБО Рустем Умєров очолить делегацію на наступну зустріч з російською стороною.

Ми узгодили, що саме має бути аджендою зустрічі, які теми ключові для України. Звільнення наших людей з російського полону має продовжуватись. І зараз, саме зараз вже почались необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо наших людей. І я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться,

– заявив глава держави.

Український лідер підкреслив, що наша держава намагається, зокрема завдяки нашим партнерам та міжнародним посередникам, забезпечити звільнення також цивільних заручників, а також повернути українських дітей, які були викрадені Росією.

"Завдання – працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж почала. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. У нашій делегації – усі, хто може говорити щодо кожної необхідної деталі", – сказав Зеленський.

Які нові рішення ухвалили для захисту українських міст?

Зеленський зазначив, що були також важливі рішення, щоб дати більше безпеки українським містам і громадам.

Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів. Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень. Військові, а також міністерства – передусім міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров – займаються цим питанням, і захисних дронів має стати більше,

– сказав президент.

Він також наголосив, що Україна забезпечує все необхідне контрактування на дрони для фронту – саме ті, які найбільше допомагають.

"І обов'язково продовжимо нашу програму дипстрайків – затвердив нові обсяги. І це, звісно, велика допомога: російська логістика, російські військові підприємства, усе, що працює на агресію, є законними мішенями", – пояснив український лідер.

Як прокоментував президент ситуацію на фронті та втрату Mirage 2000?

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповіді з фронту, особливо з Покровського напрямку та деяких інших ділянок фронту на Донеччині.

Непроста ситуація, але я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість, за очищення нашої землі від окупанта й за реальні результати для захисту нашої держави, наших міст, наших людей,

– сказав президент.

Він також додав, що 22 липня Україна, на жаль, втратила бойовий літак, французьку машину, дуже ефективну, – один із "міражів". Зеленський підтвердив, що пілот встиг урятуватись, і це не було російським збиттям. А сили українській армії – обов'язково додадуть.