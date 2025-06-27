НАБУ та САП просять відсторонити віцепрем'єра Чернишова з посади
- НАБУ та САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади.
- Окрім цього, САП також вимагає покладення на нього низки обов'язків.
НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень.
НАБУ та САП також просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади. Про це пише 24 Канал з посиланням на САП і НАБУ.
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НАБУ та САП просять відсторонити Чернишова від посади
НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем'єр-міністра України від посади.
Окрім цього, САП також вимагає покладення на Чернишова низки обов'язків, зокрема:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- носити електронний засіб контролю.
"Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ та прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом", – ідеться в повідомленні.
Там додали, що у випадку визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів. Якщо ж він не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, то прокурор має право звернутися з клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.