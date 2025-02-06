НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" через корупцію у Київській міськраді

САП та НАБУ проводять масштабну операцію з викриття злочинної організації. Наразі з'ясовують усі деталі ситуації стосовно земельної корупції.

Це безпосередньо стосується Київської міської ради та КМДА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Що відомо про операцію

НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, це пов'язано з Київською міською державною адміністрацією.

Тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом,

– анонсувала прокуратура у повідомленні.

За даними джерел ЕП у НАБУ, наразі проводять слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького. Достеменно невідомо, у чому його підозрюють. Співрозмовник додав, що обшуки проводяться "не тільки у Комарницького".

Відомо, що Комарницький давно має інтереси в будівельному і комунальному ринках Києва. Найвідомішим об’єктом, пов’язаним з Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст – довгобуд, який вже "витягнув" з київського бюджету мільярди гривень, але досі так і не відкритий.

Згідно з оприлюдненою інформацією, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції. Його називають головним "смотрящим" за сферами будівництва у Києві.