19 серпня, 08:49
Оновлено - 08:57, 19 серпня
НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття організації, яка діяла під керівництвом нардепів
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом нардепів. До її діяльності також могли бути причетні інші високопосадовці.
Про це повідомили в НАБУ.
Які деталі про спецоперацію розповіли правоохоронці?
Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та процесуальних дій у межах спецоперації. За даними НАБУ і САП, до керівництва організації можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України. Слідство також перевіряє можливу участь у її діяльності високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.
Наразі не відомо хто фігурує у розслідуванні та характер можливих злочинів.
Деталі – згодом,
– повідомили у НАБУ.