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24 Канал Новини України НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття організації, яка діяла під керівництвом нардепів
19 серпня, 08:49
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Оновлено - 08:57, 19 серпня

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття організації, яка діяла під керівництвом нардепів

Юлія Харченко

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом нардепів. До її діяльності також могли бути причетні інші високопосадовці.

Про це повідомили в НАБУ.

 

Які деталі про спецоперацію розповіли правоохоронці?

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та процесуальних дій у межах спецоперації. За даними НАБУ і САП, до керівництва організації можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України. Слідство також перевіряє можливу участь у її діяльності високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Наразі не відомо хто фігурує у розслідуванні та характер можливих злочинів.

Деталі – згодом, 
– повідомили у НАБУ.