2 серпня, 17:03
НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупцію при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ. Правоохоронці вже затримали чотирьох осіб.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.
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Що відомо про корупційний скандал?
У НАБУ повідомили, що в суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.
Серед викритих на хабарі – чинний народний депутат України, керівники районної та міської військових адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.