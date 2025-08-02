НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупцію при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ. Правоохоронці вже затримали чотирьох осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Що відомо про корупційний скандал?

У НАБУ повідомили, що в суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Серед викритих на хабарі – чинний народний депутат України, керівники районної та міської військових адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.