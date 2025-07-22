"Тато на час війни": НАБУ та САП викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі організованої групи на Одещині. Вона працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.

За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Що відомо про схему незаконного виїзду чоловіків?

Схема полягала в масовому постановленні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною.

За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень. Для конспірації зловмисники створили бек-офіс суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої послуги в соцмережах.

Наразі у справі підозрюють п'ятеро осіб, а саме трьох учасників організованої злочинної групи та двох осіб, які пов’язані з її діяльністю. Мова йде про голову суду (організатора), суддю, адвоката (співорганізатора) та двох помічників суддів.

Їхні дії кваліфікували як отримання неправомірної вигоди, надання неправомірної вигоди, організація незаконного перетину кордону, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Варто зазначити, що ще шестеро осіб пішли на угоду зі слідством. Їхні показання використають для доведення вини решти учасників групи, зокрема її організаторів.

До слова, раніше повідомили про підозру депутату облради однієї із західних областей. Його викрили на організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон і незаконному впливу на працівників ДПСУ.