НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою

Увечері 28 січня з'явилося підтвердження того, що НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова. Мова про зловживання владою або службовим становищем.

25 січня Центр протидії корупції (ЦПК) подав до НАБУ заяву щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України. НАБУ відреагувало та зареєструвало провадження проти міністра. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс.

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Що відомо про можливе зловживання владою Умєровим

НАБУ отримало заяву від ГО "Центр протидії корупції" 27 січня. Ішлося про зловживання владою або службовим становищем. Саме за такою статтею розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. Відомості внесено до ЄРДР.

У відомстві додали, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі, з огляду на частину 1 статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування),

– акцентували журналісти.

ЦПК повідомив, що 24 січня Умєров всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. І Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які підтримали це рішення, – Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

Торік Міноборони анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів та двох представників держави в Агенції оборонних закупівель та "Державного оператора тилу" (ДОТ), які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі.

У січні 2025 року було остаточно створено наглядові ради АОЗ і ДОТ.