НАБУ затримало брата судді Вовка при отриманні 100 тисяч доларів хабаря

НАБУ затримало рідного брата Павла Вовка, скандального глави Окружного суда Києва. Це сталося, коли той намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.

За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка. Про це повідомив журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко.

Зверніть увагу Суддя Вовк знає, що його "покриватимуть" у Вищій раді правосуддя, – Маселко

За його словами, наразі Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у приміщенні Окружного суду Києва.

Як пише "Слово і Діло", затриманим є Юрій Зонтов, адвокат (суддя Павло Зонтов після одруження взяв прізвище дружини Вовк – 24 канал).

Реакція Павла Вовка

У своєму фейсбуці скандальний суддя прокоментував обшуки в Окружному адмінсуді Києва 6 квітня. Водночас він не підтверджував та не спростовував затримання свого брата.

Вовк "похизувався", що кримінальні справи щодо посадовців ОАСК погрожували передати в суд, але так і не зробили цього. Крім цього, поскаржився на "порожні звинувачення".

Всього цього виявилося мало, аби домогтися свого і захопити суд. У підсумку вони прийшли до нас знову. Чекаємо новий потік піару і чергову фантастичну історію,

– цинічно заявив Вовк.

"Якщо минулого разу було "захоплення влади", тепер має бути щось ще дивніше. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожен новий жарт має бути ще смішнішим", – додав він.

Справа Павла Вовка: основне

Скандального суддю підозрюють у спробі узурпації судової влади. Слідство заявило, що він міг ухвалювати рішення на користь конкретних осіб. Сам Вовк все заперечує.

Справа набула розголосу, коли у 2020 році НАБУ оприлюднило "плівки Вовка". На них суддя та інші фігуранти обговорюють спробу захоплення державної влади.

На початку березня Антикорупційний суд вже вшосте дозволив примусовий привід судді. Натомість 17 березня відмовив НАБУ у продовженні слідства.

Окружний адмінсуд Києва, яким досі керує Вовк – єдиний суд в Україні, який має повноваження розглядати спори з центральними органами державної влади.