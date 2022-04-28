Начальник зміни сказав йти на робочі місця і працювати, – працівник ЧАЕС про прихід окупантів

28 квітня 2022 , 11:35
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Джерело:

Українська правда

Олександр Черепанов працює на Чорнобильській АЕС з 2005 року. Чоловік їздив на чергування залізницею, яка йшла територією Білорусі. Коли з того боку 24 лютого зайшли російські військові, було зрозуміло, що додому працівники не повернуться.

За словами Олександра Черепанова, тоді на станції оголосили надзвичайну ситуацію, а обладнання перевели в безпечний режим роботи.

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Працівник ЧАЕС пригадав, що о 6 ранку начальник зміни наказав персоналу перейти в бомбосховище. В той час на вулиці чергували нацгвардійці, які охороняли станцію.

Олександр Черепанов розповів, що ближче до вечора біля ЧАЕС вже стояли російські БТРи, БМП та танки й відбувалися перемовини.

Згодом нам повідомили: орків пустили на територію, щоб уникнути жертв персоналу. Начальник зміни наказав нам іти на свої робочі місця і працювати, як звичайно…, 
– повідомив Черепанова.

Він додав, що персонал виконував лише накази свого начальства. Російські військові на внутрішні об’єкти ЧАЕС не заходили. На його думку, це була домовленість.

Важливо! Понад місяць російські окупанти тримали в облозі співробітників ЧАЕС. Покинули атомну станцію вони 31 березня.

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Автор: Марія Лелека