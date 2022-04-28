Начальник зміни сказав йти на робочі місця і працювати, – працівник ЧАЕС про прихід окупантів

Олександр Черепанов працює на Чорнобильській АЕС з 2005 року. Чоловік їздив на чергування залізницею, яка йшла територією Білорусі. Коли з того боку 24 лютого зайшли російські військові, було зрозуміло, що додому працівники не повернуться.

За словами Олександра Черепанова, тоді на станції оголосили надзвичайну ситуацію, а обладнання перевели в безпечний режим роботи.

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Працівник ЧАЕС пригадав, що о 6 ранку начальник зміни наказав персоналу перейти в бомбосховище. В той час на вулиці чергували нацгвардійці, які охороняли станцію.

Олександр Черепанов розповів, що ближче до вечора біля ЧАЕС вже стояли російські БТРи, БМП та танки й відбувалися перемовини.

Згодом нам повідомили: орків пустили на територію, щоб уникнути жертв персоналу. Начальник зміни наказав нам іти на свої робочі місця і працювати, як звичайно…,

– повідомив Черепанова.

Він додав, що персонал виконував лише накази свого начальства. Російські військові на внутрішні об’єкти ЧАЕС не заходили. На його думку, це була домовленість.

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