Наче вперше побачили: окупанти накинулись на алкоголь та ковбасу у пограбованому магазині

Російські окупанти пограбували магазин у Тростянці, що на Сумщині. Голодні солдати ворога культурною поведінкою не відзначилися.

Російські окупанти в Україні мають великі проблеми із забезпеченням. Вони намагаються купити пальне у місцевого населення та випрошують їжу по будинках українців.

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"Свято" у пограбованому магазині на Сумщині

Суми та околиці залишаються територією активних боїв з ворогом. ЗСУ дають окупантам сміливу відсіч.

Опинившись у місті Тростянець, окупанти вдалися до звичних для себе дій – пограбували магазини. Ворожі солдати неначе вперше побачили їжу, адже накинулися на неї та порозкидали продукти. Також вони не змогли відмовитися від своєї національної культури, тому пили пиво, вино та віскі.

Відео пограбованих окупантами магазинів

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