Начебто передати продукти: українців попередили про авто, які шукають у містах військові частини

Українців попередили, що по областях можуть їздити автомобілі, які розпитують мешканців про військові частини. Повідомляти їм нічого не можна.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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По областях їздять автомобілі і запитують у людей, де знаходяться військові частини під приводом, щоб передати продукти харчування,

– написав він.

Це чергова пастка від окупантів. Українців закликають нічого не говоріть водіям авто. А про номер та марку автомобіля повідомляти у поліцію або тероборону.

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