Начебто передати продукти: українців попередили про авто, які шукають у містах військові частини
11 березня 2022 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Надала
Українців попередили, що по областях можуть їздити автомобілі, які розпитують мешканців про військові частини. Повідомляти їм нічого не можна.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
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По областях їздять автомобілі і запитують у людей, де знаходяться військові частини під приводом, щоб передати продукти харчування,
– написав він.
Це чергова пастка від окупантів. Українців закликають нічого не говоріть водіям авто. А про номер та марку автомобіля повідомляти у поліцію або тероборону.
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