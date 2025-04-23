Над Алабугою у Татарстані літають безпілотники: там є завод "Шахедів"
- В Алабузі, Татарстан, повідомлено про роботу ППО та дрони у небі, де знаходиться завод з виробництва дронів.
- У 2024 році в Алабузі планують виробляти від 8 000 до 10 000 ударних дронів на рік і 15 000 дронів-обманок.
- Андрій Коваленко повідомив, що виробництво дронів у цьому регіоні значно збільшено, зокрема, виготовлено понад 6000 "Шахедів".
Жителі Алабуги повідомили про роботу ППО і дрони у небі. Там є завод з виробництва дронів, який до того ж нарощує своє виробництво.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника ЦПД, та російські ЗМІ.
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У російській Алабузі дуже гучно
Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють "Шахеди/Герані" та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало,
– повідомив Андрій Коваленко.
Він додав, що у 2024 році у Алабузі виготовили понад 6000 "Шахедів" і тисячі дронів-приманок. Цього року була поставлена задача виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 ударних дронів за рік і від 15000 дронів-обманок.
Російські ЗМІ повідомили про нібито збиття 4 українських БпЛА, ймовірно типів UJ-22 Airborne і "Аеропракт А-22". Водночас невідомо, які наслідки їх атаки і скільки дронів було запущено по місту.
У аеропорту Нижнєкамська введено план "Килим".
Російські ЗМІ публікують відео збиття одного з дронів (увага, присутня лайка!)
Зазначимо, що збиття дрона ще не означає, що він не досягне своєї цілі. Росіяни самі ж низку раз заявляли, що причинами пожеж і вибухів були "уламки дронів ЗСУ".