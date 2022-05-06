Над Білгород-Дністровським районом українська ППО збила ракету Росії, – мер райцентру

Ворог намагається атакувати Одещину. Оскільки наземним шляхом йому це не вдається, то він активізував обстріли регіону.

Російську загарбницьку ракету збила українська протиповітряна оборона в небі над Білгород-Дністровським районом. Про це повідомив міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан.

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Що відомо про російську ракету

За словами посадовця, українська ППО збила ворожий снаряд у небі над Білгород-Дністровським районом Одещини о 8.00 годині ранку 6 травня.

Про цей випадок також повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там зауважують, що цією ракетою російські окупанти мали на меті черговий раз уразити інфраструктуру Одеської області.

Уламки ворожого снаряду таки впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Таким чином це є доказом того, що росіяни черговий раз здійснили злочин проти України. Ці уламки вилучила слідчо-оперативна група Нацполіції, яка працювала на місці події.

Уламки ворожої ракети на Одещині / Фото з фейсбуку командування "Південь"

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни тричі били по мосту через Дністровський лиман

З Білгород-Дністровського в бік Одеси веде залізнично-автомобільний міст, який є важливим об'єктом інфраструктури регіону. Російські окупанти випускали по ньому ракети три рази.

Вперше це сталось 26 квітня. Тоді рух мостом перекривали, щоб усунути всі збитки, які завдав цей ворожий удар. Але загарбники одразу наступного дня, 27 квітня, повторили свій підлий удар. Міст довелось перекривати знову.

Втретє ворожий обстріл моста відбувався вже 2 травня. На щастя, серед залізничників ніхто тоді не постраждав. Як пояснював речник Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, міст через Дністровський Лиман на Одещині має важливе стратегічне значення, оскільки забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною цього регіону.

Ситуація на інших напрямках фронту у зведенні Генштабу на ранок 6 травня: дивіться відео