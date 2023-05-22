У хід пішли танки та вертольоти: добровольці просуваються углиб Бєлгородської області

В Росії добровольці зайшли до міста Грайворон та звільнили прикордонне село Козинка. Просування Бєлгородською областю – триває. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти.

Добровольці повідомили, що передові загони зайшли до міста, жителів просять залишатись вдома, закрити будинки та не заважати просуванню бійців. У телеграм-каналах з'явились відео з колонами військової техніки російських добровольців. Ба більше – задіяно авіацію, інформує 24 Канал.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, що добровольці використовують танки, бойові машини та вертольоти.

Так у мережі публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидають теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.

Над Бєлгородщиною літають військові вертольоти: відео

Уже офіційно російські добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" заявили про захоплення двох населених пунктів у Росії.

Зазначають, що добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру – міста Грайворон із населенням понад 6 тисяч осіб.

Бійці продовжують просування углиб Бєлгородської області.