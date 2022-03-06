Над Харковом чути літак і вибухи – люди повинні перейти в укриття

Російські окупанти продовжують цинічно атакувати мирних жителів Харкова. Над містом чути літак і вибухи.

Громадян закликають залишатися в укриттях для власної безпеки. Про це пишуть українські ЗМІ.

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Літак над Харковом, вибух,

– повідомляють журналісти.

Нагадаємо, Путін 24 лютого віддав наказав піти у повномасштабний наступ проти України. Однак окупанти були знищені, коли вступили в бій із ЗСУ. Тоді божевільний диктатор вирішив бомбити українські міста.

Найбільше потерпає Харків – знищено велику кількість будівель, на жаль, загинуло багато людей.

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