Над Харковом чути літак і вибухи – люди повинні перейти в укриття
6 березня 2022 , 05:08Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські окупанти продовжують цинічно атакувати мирних жителів Харкова. Над містом чути літак і вибухи.
Громадян закликають залишатися в укриттях для власної безпеки. Про це пишуть українські ЗМІ.
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Літак над Харковом, вибух,
– повідомляють журналісти.
Нагадаємо, Путін 24 лютого віддав наказав піти у повномасштабний наступ проти України. Однак окупанти були знищені, коли вступили в бій із ЗСУ. Тоді божевільний диктатор вирішив бомбити українські міста.
Найбільше потерпає Харків – знищено велику кількість будівель, на жаль, загинуло багато людей.
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