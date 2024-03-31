Спочатку думали, що це балістична ракета: над Іспанією помітили невідомий об'єкт

Над Іспанією помітили невідомий літальний об'єкт. Дослідники спочатку вирішили, що це балістична ракета, однак потім це спростували.

В небі над Іспанією помітили невідомий літальний об’єкт. Він пролетів над Каталонією і впав у море на південь від Валенсії.

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Це могла бути балістична ракета

Проліт невідомої "вогняної кулі" зафіксували кілька станцій відеоспостереження. Дослідники вивчили ці записи, щоб встановити, що це за об'єкт. Вони розглядали можливість того, що це балістична ракета, однак незабаром Іспанська національна дослідницька рада (CSIC) спростувала версію про те, що це міг бути якийсь тип зброї.

Там повідомили, що, швидше за все, спостерігалось повернення на земну орбіту штучного об'єкта, "такого як супутники або залишки космічних ракет".

Ймовірність того, що це була ракета повністю. заперечили.

За словами Хосепа Марії Тріго, координатора Мережі дослідження болідів і метеоритів Інституту космічних наук, "повторні входження" на земну орбіту космічного сміття спостерігають дедалі частіше.

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