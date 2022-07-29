Над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету

Російські окупанти випустили крилату ракету над Кіровоградщиною. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль. Уламки ракети розлетілись над селищем.

Вранці про вибухи повідомляли місцеві жителі. Наразі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це були звуки роботи ППО.

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Ворожу ракету збили у районі Світловодської громади.

Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювало ППО. Збито крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють,

– повідомив Райкович.

Очільник ОВА також опублікував фото уламків ворожої ракети.



Уламки ракети впали у районі Світловодської громади / Фото телеграм Андрія Райковича



На місці події працюють рятувальники та відповідні служби / Фото телеграм Андрія Райковича

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 4:30 ранку. О 6 годині очевидці писали у телеграм канали про дим у небі та звуки вибухів.

Стан потерпілих внаслідок вчорашнього обстрілу Кропивницького

Райкович також повідомив актуальну інформацію щодо вчорашнього ракетного обстрілу Кропивницького. Так, за даними медиків, із 25 госпіталізованих – 1 потерпілий в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – мають середній ступінь тяжкості.

Усі потерпілі перебувають під постійним наглядом медиків.

Ракетні обстріли Кіровоградщини

Вчора, 28 липня ворог впустив дві крилаті ракети типу "Калібр" по Кропивницькому. Ракетний обстріл трапився о 12:22. Влучання ворожих ракет були в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та домівки людей, які мешкали неподалік.

23 липня ворог випустив по області 13 ракет. росіяни влучили у інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 19 людей, загинули військовослужбовці.

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