Над Києвом було збито кілька ракет, обстріли були й в Чернігові, – Денисенко

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Попри заяви російських політиків, ситуація під Києвом та Черніговом не надто змінюється.

Після першого дня переговорів між Україною та Росією в Туреччині, окупанти продовжили обстріл українських міст. Відтак в ніч на 30 березня майже по всій території нашої держави лунали сирени тривоги.

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Під обстріли потрапили Київ на навколишні населені пункти, а також Чернігів та Хмельницька область.

За даними радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, над Києвом було збито кілька ракет. Результати цих обстрілів уточнюються.

Попри заяви російського міноборони про те, що вони відходять від Києва та Чернігова, навколо цих міст і далі точаться запеклі бої.

"На Київщині всю ніч були бойові дії на території Приірпіння. Тому говорити, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на київському та чернігівському напрямках поки що, на жаль, не доводиться. Можемо говорити, що частина техніки виходить на територію Білорусі. Але це схоже на ротацію та зализування ран, а не про зупинку бойових дій", – відзначив Вадим Денисенко.

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