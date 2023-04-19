Над Києвом був яскравий спалах: оголошували тривогу

У Києві та області ввечері 19 квітня оголошували повітряну тривогу. Кияни повідомляли про яскравий спалах у небі та гучні звуки.

У телеграм-каналах повідомляли про повітряні цілі над регіоном. Потім пролунали сирени.

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Перед оголошенням тривоги кияни повідомили про звук вибуху та яскравий спалах над містом. У мережі оприлюднили відео.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, за попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. ППО не працювала. Проте речник командування Повітряних сил Ігнат заявив, що у Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника.

До речі, яскравий спалах було видно і з Білорусі.

Спалах у Києві: відео

Повітряна ціль над Києвом

Згодом у Київській ОВА підтвердили, що у небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Закликали людей перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші. Зокрема, нічого не знімати та не публікувати в мережу.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак порадив киянам не хвилюватись.

Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО,

– повідомив Єрмак.

Щоправда, через кілька хвилин політик видалив цей пост. Він написав, що потрібно зачекати на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей. Близько 23:00 в Києві та області оголосили про відбій тривоги, небезпека минула.

До речі, тривога також триває у Сумській. Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Яка ситуація в інших областях

У телеграм-каналах писали, що на Дніпропетровщині та у Запорізькій області можуть літати дрони. Загроза зберігається до відбою. У Дніпрі перед тим чули звук вибуху. Згодом влада повідомила про збиті шахіди над містом. О 22:48 повідомили про повторні вибухи в Дніпрі.

Крім того, попереджали про активність тактичної російської авіації на Сході. Жителям східних областей варто обачно ставитись до сигналів повітряної тривоги.

До речі, вночі 19 квітня росіяни вдарили безпілотниками по Одеській області. Сигнал тривоги пролунав близько 2 години ночі. У мережі повідомили про пуски фальш-цілей та безпілотників з Півдня. В регіоні чули серію потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО. Сили оборони дійсно збили безпілотники. Однак були й влучання в об'єкт інфраструктури. На щастя, минулось без постраждалих.