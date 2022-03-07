Над Києвом збили два ворожі літаки
Джерело:фейсбук Валерія Залужного
Над Києвом ввечері 7-го березня збито два російські літаки. Українські військові збили ворожі повітряні судна протягом однієї години.
Другий літак збитий у повітряному бою
Перший літак Повітряно-космічних сил Росії був збитий над Києвом о 20:30. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Залужний відзначив вдалу роботу протиповітряну оборону ЗСУ.
Другий ворожий літак був збитий о 21:20 в околицях Києва. Повідомляється, що ворожий літак був ліквідований у повітряному бою.
Зауважимо, що станом на ранок 7 березня ворог у війні проти України втратив 46 літаків та 68 гелікоптерів!
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