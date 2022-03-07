Над Києвом збили два ворожі літаки

Над Києвом ввечері 7-го березня збито два російські літаки. Українські військові збили ворожі повітряні судна протягом однієї години.

Другий літак збитий у повітряному бою

Перший літак Повітряно-космічних сил Росії був збитий над Києвом о 20:30. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний відзначив вдалу роботу протиповітряну оборону ЗСУ.

Другий ворожий літак був збитий о 21:20 в околицях Києва. Повідомляється, що ворожий літак був ліквідований у повітряному бою.

Зауважимо, що станом на ранок 7 березня ворог у війні проти України втратив 46 літаків та 68 гелікоптерів!

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