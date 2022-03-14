Над Києвом збили ворожу ракету, рештки впали на будинок на Подолі, – МВС

Над Києвом спрацювала протиповітряна оборона та знищила ворожу ракету. Залишки впали на будинок на Подолі.

20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали у будинок на Подолі,

– повідомив Геращенко.

Згодом Геращенко додав, що "уламки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку".

До слова, повітряну тривогу оголосили у Києві та Василькові о 11:26 та 11:30.

Зранку окупанти поцілили в багатоповерхівку на Оболоні в Києві. Як наслідок, зайнялась пожежа в будинку, наразі відомо, що загинуло 2 людей, ще 7 – травмовані.

Наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві – дивитись відео