Над Києвом збили ворожу ракету, рештки впали на будинок на Подолі, – МВС
14 березня 2022 , 11:37Читать новость на русском
Джерело:телеграм Геращенка
Над Києвом спрацювала протиповітряна оборона та знищила ворожу ракету. Залишки впали на будинок на Подолі.
20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали у будинок на Подолі,
– повідомив Геращенко.
Згодом Геращенко додав, що "уламки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку".
До слова, повітряну тривогу оголосили у Києві та Василькові о 11:26 та 11:30.
Зранку окупанти поцілили в багатоповерхівку на Оболоні в Києві. Як наслідок, зайнялась пожежа в будинку, наразі відомо, що загинуло 2 людей, ще 7 – травмовані.
Наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві – дивитись відео