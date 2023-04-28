Нічна атака на Київщину: скільки крилатих ракет та безпілотників вдалося знищити

Вночі 28 квітня російські терористи атакували Україну. Над столицею наші захисники збили багато крилатих ракет. Окрім того, знищили ворожі БпЛА.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва сьогодні вночі знищили 11 крилатих ракет окупантів. Окрім того, збили два безпілотники.

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Що відомо про російську атаку на Київ

У КМВА зазначили, що після паузи тривалістю 51 день, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву.

За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет,

– розповів Сергій Попко.

Також, окрім ракет, було збито ще 2 безпілотники. Наразі тип дронів встановлюється.

За попередніми даними внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. "Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", – додав начальник КМВА. Зауважимо, що пізніше збиття ракет та безпілотників підтвердив і мер Віталій Клично.