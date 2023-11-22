Вранці у Криму російська "ПВО" влаштувала полювання на безпілотники: що відбувалося

Міноборони країни заявило, що зранку 22 листопада півострів нібито атакували ударними безпілотниками. Окупанти поспішили похвалитися, що їхня "ПВО" впоралася з "гостями" з України.

Ранок для росіян на тимчасово окупованому півострові розпочався з неприємних "сюрпризів". Про це вони зізналися самі.

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У Севастополі закрили бухту

Так, міноборони Росії заявило, що вранці на територію Криму прорвалися три ворожі безпілотники, які начебто вдалося ліквідувати силам російської протиповітряної оборони. Більших подробиць військове відомство не надавало.

Водночас моніторингові канали пишуть про атаку саме "морськими дронами", внаслідок чого у Севастополі закрили рейд через бухту.

Загалом за останній місяць російське міноборони зазначало про щонайменше 68 безпілотників різних типів, нібито знищених у районі півострова, замовчуючи реальну кількість влучань по військових об'єктах.

"Великий привіт" від ГУР для окупантів у Криму

: Вранці 21 листопада в окупованому Севастополі пролунало кілька гучних звуків вибухів. Місцева влада повітряну тривогу оголошувати не стала. А ось телеграм-канали писали про нібито ракетну небезпеку для Криму. Що стало причиною вибухів не відомо.

21 листопада в Україні святкують День Свободи і Гідності. Рівно 10 років тому розпочалася Революція Гідності. Українські розвідники вирішили особливо привітати у цей день окупантів.

Джерела 24 Каналу в спецпідрозділі "Артан" поділилися цікавим відео. На ньому спочатку видно Кримський міст. Після цього камера переміщується й демонструє зображення українського прапора на телефоні та напис: "ГУР МО Артан".