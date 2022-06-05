Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

У небі над Миколаївщиною вдалося знищили одразу 2 ворожі ракети. Це стало можливим завдяки злагодженим діям двох українських військових кораблів.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Наші бійці вчергове продемонстрували неабиякий професіоналізм.

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Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів,

– сказав Братчук.

За його словами, лише 4 червня особовий склад Військово-морських сил ЗСУ знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.

Результати полювання на ворога на Півдні

Намагання ворога закріпитись на Півдні лише збільшує втрати Росії у війні проти нашої держави. Так, протягом 4 червня наші захисники й захисниці ліквідували 10 російських загарбників у регіоні, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.

Станом на 17:00 4 червня ворог намагався здійснювати повітряну розвідку у регіоні за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та ще одного "дещо скромнішого" квадрокоптера. Обидва ворожі БПЛА захисникам й захисницям на Півдні вдалось успішно знищити разом зі здобутими ними розвідданими.

Крім того, у ніч проти 4 червня ракетно-артилерійські підрозділи Збройних Сил України під час виконання вогневих завдань на Півдні нашої держави ліквідували:

10 російських окупантів;

1 ворожу самохідну гаубицю типу "Мста-С";

1 модернізований БТР-82А загарбників.

Загальна ситуація на Півдні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську та Херсонську області. По позиціях наших захисників і захисниць у регіоні та по цивільному населенню ворог завдає ударів з важкої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

До слова, чорноморський флот росіян в акваторії розмістив 4 кораблі та 1 підводний човен, оснащені 36 крилатими ракетами та 5 великих десантних кораблів. В ОК "Південь підкреслили, що загрози ракетних ударів з моря та висадка десанту залишаються актуальними.

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