Над містом висять українські прапори, – Жадан про ситуацію в Харкові

Письменник та музикант Сергій Жадан розповів про те, що зараз відбувається у Харкові. У місті й досі лунають вибухи, але над усіма адмінбудівлями майорять українські прапори.

На вулицях Харкова великі черги в апети і магазини. У місті багато військових.

Зауважте У Харкові повітряна тривога, лунають вибухи – усі в укриття

Яка ситуація в Харкові

Сергій Жадан розповів, що військові у місті ретельно перевіряють громадян. Тому письменник закликав містян не виходити на вулицю без дркументів.

Друзі, не виходьте на вулицю без документів. А краще взагалі не виходьте без потреби,

– закликав Жадан.

Письменник зазначив, що наші захисники після вчорашнього дня втомлені, але продовжують тримати оборону міста.

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