Над містом висять українські прапори, – Жадан про ситуацію в Харкові
Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Письменник та музикант Сергій Жадан розповів про те, що зараз відбувається у Харкові. У місті й досі лунають вибухи, але над усіма адмінбудівлями майорять українські прапори.
На вулицях Харкова великі черги в апети і магазини. У місті багато військових.
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Яка ситуація в Харкові
Сергій Жадан розповів, що військові у місті ретельно перевіряють громадян. Тому письменник закликав містян не виходити на вулицю без дркументів.
Друзі, не виходьте на вулицю без документів. А краще взагалі не виходьте без потреби,
– закликав Жадан.
Письменник зазначив, що наші захисники після вчорашнього дня втомлені, але продовжують тримати оборону міста.
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