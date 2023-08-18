Над Росією помітили рій дронів: окупанти кажуть, що "все по плану", але проводять евакуацію

На території Росії у п'ятницю, 18 серпня, продовжують відбуватися дивні речі. Після атаки дрона на Москву та пожежі в порту Новоросійська над Росією помітили рій безпілотників.

У російських соцмережах публікують відео, як у бік Москви летить зграя повітряних цілей, які схожі на безпілотники, пише 24 Канал. Російські пабліки пишуть, що повітряні об'єкти зафіксували в небі над підмосковним Серпуховим.

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У небі під Москвою зафіксували близько 5 літальних об'єктів

Серпухове розташоване приблизно за 110 кілометрів від Москви. На відео, яке поширили росіяни, у небі можна побачити щонайменше 5 об'єктів, які за зовнішніми ознаками дуже схожі на безпілотники.

Під Москвою жителі Серпухова зафіксували проліт дронів: дивіться відео



Проліт дрона над територією Росії / Фото взяте з телеграм-каналу monitor

Цікаво те, як російські пропагандисти пояснюють проліт невідомих безпілотників над територією Росії. Прокремлівські телеграм-канали раптом кажуть, що це нібито українські пабліки розганяють інформацію про рій дронів.

Пропагандисти стверджують, що в небі не безпілотники, а легкомоторні літаки. І що це буцімто узгоджені польоти. Однак першоджерелом відео з дронами є саме росіяни, тому звинувачення пропагандистів виглядають щонайменше абсурдними.

Зрештою, з "Москва-Сіті" терміново евакуюють людей через повідомлення про "приліт БпЛА". Російські телеграм-канали пишуть, що невідомі повідомили адміністрації московського бізнес-центру про черговий удар безпілотника.

Через що там евакуювали вежу А – з неї вивели вже 2 тисячі людей.

З "Москва-Сіті" вирішили евакуювати людей: дивіться відео

Неспокійна п'ятниця у Росії