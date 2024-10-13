Над Сирією "засвітився" один із чотирьох розвідувальних Ан-30, досі наявних у Росії

Росія має чотири розвідувальні літаки Ан-30. Один із них зафіксували у небі над Сирією.

У мережі поширюють інформацію про політ розвідувального літака типу Ан-30 Росії у небі над Сирією, в районі міста Ідліб, західніше від Алеппо. Припускають, що він виконує свій черговий політ на тлі повідомлень про можливий наступ загонів сирійської опозиції в напрямку міста Алеппо.

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У Росії всього 4 таких

Ця інформація привертає до себе увагу не тільки тому, що вказує на ймовірну активізацію бойових дій у Сирії, а й тому, що це може свідчити про присутність російського контингенту. Крім цього, росіяни досі використовують рідкісний тип розвідувального літака. Його рідко можна зустріти в сучасних умовах.

Відповідно до актуальних даних, у Росії зараз може бути всього чотири Ан-30, а розвідувальних Су-24МР може бути близько півсотні.

Протягом літа 2024 року було кілька повідомлень про начебто "небезпечне наближення" літаків західних країн до російських Ан-30 під час польотів над Сирією.

Розвідувальний літак Ан-30 призначений для проведення аерофотозйомки. Для виконання завдання потрібно пролетіти буквально над ціллю, а в сучасних умовах це можливо зробити лише в разі, якщо там нема засобів протиповітряної оборони.