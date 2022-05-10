Над Україною сяятиме сонце: прогноз погоди на 11 травня

Погода в Україні у середу, 11 травня, буде теплою та сонячною. Середня денна температура становитиме +17...+19 градусів.

Найтепліше буде на Заході. Температурним рекордсменом стане Ужгород. Там температура повітря прогріється до +21...+23 градусів. На Львівщині, Прикарпатті, Тернопільщині та Буковині обіцяють +19...+21 градус.

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У центральних областях України прогнозують до +16...+18 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Синоптики повідомляють, що температура повітря там прогріється лише до +12...+14 градусів.

На Півдні прогнозують від +16 до +21 градуса. Найтепліше буде на Одещині – +19...+21 градус. Найпрохолодніше – у Херсоні – +16...+18 градусів.

За даними синоптиків, у Сімферополі варто очікувати +18...+20 градусів. Окрім того, на території Криму прогнозують грози.

У столиці температур повітря прогріється до +17...+19 градусів. Опадів у Києві не прогнозують.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що весна поступово оговтується від холоду. Надто він вже засидівся в Україні. За даними української синоптикині, на Заході температура повітря прогріється аж до +24 градусів. Тим часом середня денна температура становитиме +15...+21 градус.

Весна оговтується від холоду, що явно засидівся в Україні – завтра (11 травня – 24 канал) температура повітря в більшості областей становитиме +15...+21 градус, а в західних областях буде +18...+24 градуси,

– мовиться у повідомленні.

Атмосферний тиск упродовж дня буде підвищеним. За словами Діденко, опади – малоймовірними. Південно-західний вітер принесе в Україну тепло.

Тим часом вже 12 травня українці зможуть насолодитися справді літньою спекою. Діденко наголосила, що температура повітря прогріється аж до +28 градусів. Водночас готуватися до затяжної спеки не варто. Дуже оперативно температура повернеться у звичну норму. Окрім того, розпочнеться період травневих дощів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +21...+23

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +12...+14

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +17...+19



Погода 11 травня / Карта Укргідрометцентру