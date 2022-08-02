Над Вінницькою областю працює ППО: 2 ворожі ракети збили

Під час всеукраїнської повітряної тривоги на Вінничині пролунали вибухи. Це стало результатом роботи ППО.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА. Силам ППО вдалося збити 2 російські ракети.

Зауважте На Миколаївщині під час тривоги чули вибухи: залишайтеся в укриттях

Влада закликає залишатися в укриттях

Про успішну роботу Сил ППО повідомив голова ОВА Сергій Борзов. Однак повітряна тривога триває, тому очільник військової адміністрації області закликає громадян залишатися в укриттях.

2 ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– наголосив Борзов.

Повітряна тривога по всій країні

Удень 2 серпня по всій країні пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Станом на 18:10 тривога все ще триває у всіх областях, крім Херсонщини, де система оповіщення не працює, та в Криму, який перебуває під окупацією.

Вибухи чули також мешканці Миколаївщини та Кіровоградщини. Офіційної інформації щодо вибухів немає, однак є припущення, що на Миколаївщині могла спрацювати ППО.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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