Над Волинню сили ППО знищили російську ракету

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що 2 тривалі повітряні тривоги завершились без наслідків.

Згідно з інформацією, 29 березня у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. За що Юрій Погуляйко подякував Збройним силам України.

Важливо Відступ Росії це просто слова, – у МВС кажуть про безперервні бої на Київщині та Чернігівщині

"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області – не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно", – наголосив Погуляйко.

Він зазначив, що після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маєм бути готовими до всього.

Крім того, додав, що наше завдання – забезпечувати надійний тил країни замість паніки, якої чекає російська сторона.

Це може вас зацікавити – Шойгу з'явився з новими заявами про війну в Україні: відео