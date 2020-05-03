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      Над Дніпром з’явилися дві веселки: вражаючі фото

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      У небі над Дніпром зависли дві веселки
      У небі над Дніпром зависли дві веселки / "Інформатор"

      У небі над Дніпром після дрібного дощу можна було спостерігати незвичне явище. Одразу дві веселики нависли над містом.

      Зараз у місті панує справжня весна. Крім того, її неймовірний запах можна відчути завдяки бузку, який де-не-де буяє своїм цвітом. Про це пише "Інформатор".

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      За словами журналістів, у вас не залишиться іншого вибору, ніж посміхнутися, коли будете переглядати фото, які їм вдалося зняти. Більше того, не одна веселка після дощику нависла над Дніпром, а цілих дві.

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище
      Веселка у Дніпрі з'явилася після дрібного дощику 

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище
      Сьогодні у Дніпрі пахне справжньою весною 

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище
      Над Дніпром нависла не одна, а одразу дві веселки 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Погода Новини Дніпра Новини України
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