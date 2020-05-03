Над Дніпром з’явилися дві веселки: вражаючі фото

У небі над Дніпром після дрібного дощу можна було спостерігати незвичне явище. Одразу дві веселики нависли над містом.

Зараз у місті панує справжня весна. Крім того, її неймовірний запах можна відчути завдяки бузку, який де-не-де буяє своїм цвітом. Про це пише "Інформатор".

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За словами журналістів, у вас не залишиться іншого вибору, ніж посміхнутися, коли будете переглядати фото, які їм вдалося зняти. Більше того, не одна веселка після дощику нависла над Дніпром, а цілих дві.



Веселка у Дніпрі з'явилася після дрібного дощику



Сьогодні у Дніпрі пахне справжньою весною