Сотні танків Leopard: міністр оборони Литви анонсував чудові новини для України після "Рамштайн"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував приємні новини для України після зустрічі "Рамштайн". Вони стосуються надання танків Leopard.

Зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 20 січня. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що очікує від цієї зустрічі рішень щодо надання великої кількості наступального озброєння, зокрема танків.

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Міністр оборони Литви анонсував приємні новини

Анушаускас заявив, що на зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про надання Україні танків Leopard 2.

Деякі з країн обов'язково відправлять танки Leopard в Україну, це точно,

– повідомив міністр оборони Литви.

За його словами, загальна кількість бронетехніки, яку обіцяють надати на завтрашній зустрічі, обчислюватиметься сотнями.

Варто зауважити, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, саме на "Рамштайні" Німеччина може погодити надання Україні важкої техніки від Польщі, Фінляндії, Іспанії.

Окрім цього, на зустрічі порушать питання надання нашій державі систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, зокрема ракетного.

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Київ наполягає на створенні "танкової коаліції"

Україна запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну заяву опублікували міністри оборони та закордонних справ – Олексій Резніков і Дмитро Кулеба.

У документі мовиться про те, що Росія може посилити наступальні дії, тому Силам оборони потрібно більше техніки, зокрема танків. Велика Британія вже ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, проте цього, на жаль, недостатньо.

Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони перебувають на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.



Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу