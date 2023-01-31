Працюємо над розблокуванням передачі Україні винищувачів і далекобійних ракет, – Кулеба

Україна веде переговори щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 кілометрів. Ця тема є пріоритетом для наших дипломатів.

Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.

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Тривають переговори щодо літаків та далекобійних ракет

За словами Кулеби, він переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ повинні отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності України. Громадськість та партнери знають, що саме треба Силам оборони.

Насамперед мовиться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень,

– зауважив очільник МЗС.

Він додав, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

"Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше", – підсумував міністр.

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