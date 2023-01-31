У США анонсували новий пакет військової допомоги Україні та пояснили слова Байдена про F-16

Президент США Джозеф Байден відкинув можливість постачання Україні винищувачів F-16. Попри це, Сполучені Штати продовжують потужно підтримувати нашу державу.

Під час брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон прокоментувала заяву Байдена, повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що деякі американські журналісти припускають, що президент США просто не розчув питання.

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США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

Коментуючи заяву президента США про те, що Сполучені Штати не планують передавати Україні винищувачі F-16, Далтон зазначила, що їй нічого додати до коментаря Байдена.

Проте вона зауважила, що нашій державі вже відправили значну кількість зброї та допомогу, щоб допомогти з поточними потребами на полі бою у відповідь на російську агресію.

Ви знаєте, ми надіслали артилерію, боєприпаси, бронетехніку. Ми регулярно спілкуємося з приводу їхніх потреб на полі бою, і я очікую, що скоро ми оголосимо про додаткову допомогу у сфері безпеки,

– зазначила посадовиця.

Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на слова президента США. Він зазначив, що кожна допомога Україні переживала кілька етапів:

"Ні";

"Обговорімо і вивчимо можливості";

"Готуймо екіпаж";

"Прибуття".

"Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "Літакову коаліцію", – заявив очільник оборонного відомства.