Надходить інформація про десятки викрадених, – голова Запорізької ОВА

На Запоріжжі через цинічні дії окупантів вночі 13 березня ситуація була напруженою. Водночас місцева влада отримує інформацію про десятки активістів, яких викрали росіяни.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що в області також викрали міського голову Мелітополя – Івана Федорова та Дніпрорудного – Євгена Матвєєва.

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За словами Старуха, через викрадення в області створюють спеціальний Центр, який у співпраці з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою узагальнить усю цю інформацію.

У нас викрадають активістів. Ольга Гайсумова вчора була викрадена у Мелітополі. Нам надходять сигнали про десятки викрадених активістів по усій області,

– розповів голова ОВА.

Голова Запорізької ОВА розповів про ситуацію в області: дивіться відео