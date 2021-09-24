Ймовірно, не вдасться знайти і зброю. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з особистої безпеки Сергій Пархоменко.

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За його словами, схожі злочини готують дуже скрупульозно, зокрема пропрацьовують варіанти відходу і утилізації зброї.

Вся надія має бути лише на негласний апарат, на так званих "інформаторів", які повинні бути як у МВС, так і у СБУ, які слухають, знаходять інформацію, передають її,

– наголосив Пархоменко.

Він відзначив, що чим більше буде речових доказів, тим більша ймовірність, що правоохоронці все ж вийдуть на слід виконавців, а далі – і на замовників.

Пархоменко: Хотіли ліквідувати, а не налякати

Працівники Федерального бюро розслідувань, як зауважив експерт, мають інформацію у всьому світі, доступу до якої не мають правоохоронці. "Вони можуть дати завдання і шукати ймовірні зачіпки, вказати на нюанси", – пояснив Пархоменко.

Якби його (Шефіра – 24 канал) хотіли налякати, то стріляли б по асфальту, у фари чи колеса. В цьому випадку стріляли на ураження. У стрілка було 1,5 – 2 секунди. Він зробив максимально все, що міг. Налякати не хотіли, просто хотіли ліквідувати. Сергій Пархоменко Експерт з особистої безпеки

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