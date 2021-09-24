Вероятно, не удастся найти и оружие. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по личной безопасности Сергей Пархоменко.

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По его словам, похожие преступления готовят очень скрупулезно, в частности прорабатывают варианты ухода и утилизации оружия.

Вся надежда должна быть только на негласный аппарат, на так называемых "информаторов", которые должны быть как в МВД, так и в СБУ, которые слушают, находят информацию, передают ее,

– подчеркнул Пархоменко.

Он отметил, что чем больше будет вещественных доказательств, тем больше вероятность, что правоохранители все же выйдут на след исполнителей, а дальше – и на заказчиков.

Пархоменко: Хотели ликвидировать, а не напугать

Работники Федерального бюро расследований, как заметил эксперт, располагают информацией во всем мире, доступа к которой не имеют правоохранители. "Они могут дать задание и искать вероятные зацепки, указать на нюансы", – пояснил Пархоменко.

Если бы его (Шефира – 24 канал) хотели напугать, то стреляли бы по асфальту, в фары или колеса. В этом случае стреляли на поражение. У стрелка было 1,5 – 2 секунды. Он сделал максимально все, что мог. Напугать не хотели, просто хотели ликвидировать. Сергей Пархоменко Эксперт по личной безопасности

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