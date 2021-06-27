Надія і майбутнє, – Зеленський привітав українців з Днем молоді

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем молоді. Політик зазначив, що це свято – для всіх, оскільки молодість – це стан душі.

Зеленський назвав українську молодь вільними, амбітними та розумними. Він наголосив, що українці впевнено рухаються до мети та долають труднощі.

До теми Зичимо запалу й радощів життя: картинки-привітання з Днем молоді 2021

Привітання Зеленського

Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни,

– наголосив президент.

Президент відзначив, що свято найчастіше асоціюють з юністю, енергією та драйвом, натхненням і запалом, самоствердженням і романтикою. Зеленський побажав кожному впевнено йти шляхом оптимізму та завзяття у втіленні своїх ідей.

"Адже молодим, талановитим і креативним належить право на побудову мирного та щасливого майбутнього. А досвідчені нехай будуть гідним прикладом і підтримкою в реалізації найсміливіших задумів", – підсумував глава держави.