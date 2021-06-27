Надія і майбутнє, – Зеленський привітав українців з Днем молоді
Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем молоді. Політик зазначив, що це свято – для всіх, оскільки молодість – це стан душі.
Зеленський назвав українську молодь вільними, амбітними та розумними. Він наголосив, що українці впевнено рухаються до мети та долають труднощі.
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Привітання Зеленського
Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни,
– наголосив президент.
Президент відзначив, що свято найчастіше асоціюють з юністю, енергією та драйвом, натхненням і запалом, самоствердженням і романтикою. Зеленський побажав кожному впевнено йти шляхом оптимізму та завзяття у втіленні своїх ідей.
"Адже молодим, талановитим і креативним належить право на побудову мирного та щасливого майбутнього. А досвідчені нехай будуть гідним прикладом і підтримкою в реалізації найсміливіших задумів", – підсумував глава держави.Зверніть увагу! День молоді відзначають щорічно в останню неділю червня. Які заходи до свята будуть в Україні – читайте у тут.