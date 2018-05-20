Надія Дорофеєва приміряла розкішне плаття для світського заходу: фото

Солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва засвітила розкішне вбрання на церемонії нагородження премії "Золота жар-птиця". Відповідні фото з'явились на її сторінці в Instagram.

Співачка та учасниця популярного гурту надія Дорофеєва полюбляє експериментувати зі стилем та образами. Артистка вміло поєднує жіночу сексуальність та елегантність. Це Надія Дорофеєва продемонструвала на щорічній церемонії вручення премії "Жар-птиця".

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Для світського заходу зірка обрала стильну білу сукню з рукавами. Вбрання мало чималий розріз та оголювало струнку ногу співачки. Окрім цього, сукня підкреслювала ідеальні форми артистки. Укладка та темний макіяж з акцентом на очі доповнили стильний образ. Також Надія Дорофеєва підібрала босоніжки голубого кольору та прикраси, які завершили "лук" співачки.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Тра 2018 р. о 9:56 PDT

Ймовірно, це був своєрідний флеш-моб учасників творчих колективів, продюсером яких є Потап. "Позитив" із гурту "Время и Стекло", Мішель Андраде і Дядя Вадя також обрали світлі вбрання для церемонії. А от екс-дружина Потапа Ірина Горова вирішила виділятись на фоні підопічних чоловіка та обрала для виходу чорну сукню.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Тра 2018 р. о 11:01 PDT

Black and White. @gorovaya_irina Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Тра 2018 р. о 10:56 PDT

Нагадаємо, що 19 травня у Києві відбулася церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця 2018". Світський захід провели в Національному палаці "Україна". Ніхто з підопічних Потапа не отримав бажаної відзнаки на премії.