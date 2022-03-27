Надіємось на шторм, аби міни віднесло на базу Чорноморського флоту, – Одеська ОВА

Російські окупаційні війська розкидали у Чорному морі ворожі міни. Одна з таких підірвалася.

Її віднесло на Босфор. Про це в ефірі 24 каналу сказав Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації.

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Ба більше, мало того, що рашисти розкидали у Чорному морі свої міни, вони ще й намагалися у цьому звинуватити Україну.

Однак все це вирахували заздалегідь і повідомили світову та українську спільноту.

Я лише молю бога про те, що сьогодні у нас погода буде мінлива. Посейдон обіцяє шторм. То є гарна нагода, щоб ці міни відірвалися і їх віднесло на бази Чорноморського флоту,

– сказав Братчук.

А вже там нехай вони зустрінуться зі своїми кораблями, побажав речник.

"Урагану вам і ласкаво просимо до пекла", – закликав він.

Ворог не полишає Одесу, – речник ОВА Братчук про ситуацію в місті