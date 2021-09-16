Надіюсь на це, – "слуга" Бардіна сказала, коли можуть звільнити Тарана
Джерело:24 канал
Про відставку міністра оборони Андрія Тарана говорять вже кілька місяців. У "Слузі народу" сподіваються, що це трапиться восени.
Таку думку висловила "слуга народу" Марина Бардіна в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. За її словами, до Тарана є багато запитань.
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"Я не виключаю того, що цей міністр може бути замінений. Я надіюсь, що восени міністра замінять", – сказала Бардіна.
Чому відставку затягують
За словами "слуги", призначення такого рівня мають бути при абсолютній підготовці.
Це зміна всього міністерства. Це треба робити в правильний момент, коли ризики будь-якої ескалації, конфліктів, проблем на Сході Україні мінімізовані,
– наголосила Бардіна.
Однак вона вважає, що до військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2021" не варто прив'язуватись.
"Так, є нарощення техніки, але таке було і навесні. Держава володіє всієї інформацією, яка дозволить у правильний момент прийняти кадрове рішення", – підсумувала Бардіна.
Відставка Тарана: останні заяви
- Спочатку інформація про відставку Тарана з'явилась на сайті "Української правди". Видання посилалось на власні джерела у монобільшості.
- Водночас Денис Шмигаль висловив позицію, що Таран перебуває "на своєму місці".
- Про те, що міністра можуть відправити у відставку, говорив також "слуга народу" Юрій Камельчук.