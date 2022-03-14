Надсилати інформацію про пересування ворога можна навіть за відсутності інтернету

14 березня 2022 , 20:05

Джерело:

Служба безпеки України

Ще у перші дні повномасштабної війни Росії проти України, сухопутні війська Збройних Сил розробили офіційний чат-бот, який допомагає відстежувати пересування російських військ.

Тепер ж завдяки небайдужим волонтерам-розробникам, чат-бот @stop_russian_war_bot отримав нові функції. Мовиться зокрема про можливість надсилати інформацію про пересування ворога за відсутності інтернет-зв'язку. 

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Доповнення до чат-бота: як користуватися 

Створене користувачами повідомлення буде відправлене одразу після відновлення сигналу. Для цього потрібно завантажити на свій телефон спеціальний додаток "Bachu.info" для Android-смартфонів

Розробники зазначають, що версія для iOS знаходиться на стадії тестування та буде доступна найближчим часом. 

Також сервіс доступний на вебверсії https://bachu.info

Інформація, яка надходить до "Bachu.info", автоматично пересилається в @stop_russian_war_bot та оперативно надходить до українських військових.

Автор: Юлія Бабич