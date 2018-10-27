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      Надзвичайна ситуація сталася в аеропорту Одеси під час зльоту літака: пасажирів евакуйовано

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      В аэропорту Одеси під час зльоту у літака "Одеса – Дубай" задимілося шасі: пасажирів евакуйовано, рейс затримано
      В аэропорту Одеси під час зльоту у літака "Одеса – Дубай" задимілося шасі: пасажирів евакуйовано, рейс затримано / Прес-служба Нацполіції Одеської області

      Увечері 27 жовтня в міжнародному аеропорту Одеси сталося задимлення пасажирського літака Boeing-737. Інцидент трапився під час зльоту авіасудна.

      Як повідомляють у поліції області, літак вилітав з Одеси до Дубаю, що в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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      "Всіх пасажирів евакуйовано. Рейс тимчасово затримано. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Триває перевірка", – зауважили правоохоронці.

      Водночас у поліції додали, що аеропорт працює у штатному режимі.

      За інформацією місцевого видання "Думская" з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області, на місце події також вирушили рятувальники.

      "Проте їх навіть не пустили на територію – служби повітряної гавані впоралися з ситуацією самостійно", – зазначають журналісти.

      Нагадаємо, на початку жовтня в аеропорту столиці Судану Хартума зіштовхнулися два літаки Антонова, що входили до складу військово-повітряних сил країни.

      Теги: Новини України Новини Одеси Надзвичайні ситуації авіація
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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