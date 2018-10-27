Надзвичайна ситуація сталася в аеропорту Одеси під час зльоту літака: пасажирів евакуйовано

Увечері 27 жовтня в міжнародному аеропорту Одеси сталося задимлення пасажирського літака Boeing-737. Інцидент трапився під час зльоту авіасудна.

Як повідомляють у поліції області, літак вилітав з Одеси до Дубаю, що в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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"Всіх пасажирів евакуйовано. Рейс тимчасово затримано. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Триває перевірка", – зауважили правоохоронці.

Водночас у поліції додали, що аеропорт працює у штатному режимі.

За інформацією місцевого видання "Думская" з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області, на місце події також вирушили рятувальники.

"Проте їх навіть не пустили на територію – служби повітряної гавані впоралися з ситуацією самостійно", – зазначають журналісти.

Нагадаємо, на початку жовтня в аеропорту столиці Судану Хартума зіштовхнулися два літаки Антонова, що входили до складу військово-повітряних сил країни.