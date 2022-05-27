Надзвичайний стан в Угорщині через Україну і нафтове ембарго проти Росії: інтерв'ю з експертом

З першого ж дня ганебної війни Росії проти України наші угорські сусіди вирішили не зраджувати собі й зайняти чітко нейтральну позицію. Наголошуючи при цьому, що вони в такий спосіб переслідують власні політичні та економічні цілі.

Іншими словами – захищають свої національні інтереси, як і завжди до того. Тільки от рано чи пізно сторону таки доведеться обирати. Усвідомлюючи невідворотність вибору, Орбан всіляко відтягує необхідність його робити у часі.

Що слугувало причиною введення надзвичайного стану в Угорщині, чому Будапешт ухвалив таке рішення саме зараз та для чого Орбан опирається нафтовому ембарго до останнього – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

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Надзвичайний стан в Угорщині

Дмитре, скажіть, чому Орбан увів надзвичайний стан?

Підставою для політичного рішення ввести надзвичайний стан або дослівно "особлива ситуація", якщо перекладати з угорської, була війна в Україні. З одного боку – це цілком раціональне рішення, а з іншого – маніпулятивне.

Потенційне виникнення загроз у зв'язку із війною, як потужний потік біженців та зміна гуманітарної ситуації в цілому, змушує угорський уряд реагувати на відповідні виклики.

Маніпулятивна складова проглядається у зверненні Орбана з приводу запровадження цього особливого правового режиму. Під час свого виступу очільник угорського уряду перерахував лише кілька з можливих наслідків війни та й ті в маніпулятивному ключі.

Чи не першою серед причин ухвалення рішення про впровадження режиму НС він назвав санкції ЄС, які, на його думку, потягнули за собою кризу. Це чистої води маніпуляція. Якщо розібратися, то виявиться, що введення НС продиктовано політичною доцільністю. Насправді Угорщина живе в такому режимі протягом останніх років. До цього часу в країні НС діяв з огляду на пандемію ковіду.

3-го квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Починаючи з весни 2020-го року вже почала діяти безпосередньо виборча логіка "Фідесу" і самого Віктора Орбана. Треба розуміти, що нинішня Угорщина – це країна, де виборча кампанія триває перманентно. Тож цей надзвичайний стан став продовженням орбанівської виборчої кампанії.

На угорському прикладі ми бачимо, як діє банальне правило – "нові вибори починаються одразу після закінчення попередніх". Цим правилом Орбан послуговується постійно протягом всього свого перебування при владі. Глава угорського Кабміну вдається до використання класичної схеми, в основі якої – створення надзвичайної напруги та атмосфери страху, навіяного війною.

Тужанський пояснив, чому в Угорщині ввели надзвичайний стан / Фото надано спікером

Віктор Орбан гіперболізував цей страх та вирішив використати його, як свій політичний інструмент. Це дасть йому можливість постати в очах угорського суспільства героєм-рятівником свого народу.

За фактом, з дня початку дії НС в Угорщині нічого не змінилося у порівнянні з ситуацією, яка складалася упродовж останніх двох років. Однак, треба розуміти, що цей новий правовий режим дозволяє уряду на чолі з прем'єром керувати державою через видання декретів. Про перше рішення на базі декрету вже було оголошено.

Згідно з ним, угорський кабмін відтепер додатково оподатковує надприбутки великих компаній. Такого не було в останні 2 роки.

Хоча з податками свого часу Орбан також працював. До прикладу, певний час була скасована платна парковка у містах. Це надходження складало значну частку прибутків бюджету місцевого самоврядування. Тоді якраз діючий нині прем’єр намагався "приручити" норовливу владу на місцях. В ті часи побутувала така думка, що скасування цього паркувального збору є одним із важелів тиску на місцевих чиновників з метою їх упокорення.

Для людей це було, мабуть, вигідно. Наприклад, я тоді був певний час по стипендії в Угорщині й паркувався безкоштовно. І мені було, типу, добре. Тобто, це такий, знаєте, дуже вигадливий популізм з навантаженням на певні кошториси.

Повертаючись до надзвичайного стану та причин його введення, скажу, що такий стан речей дуже сприятиме реалізації особистих політичних цілей Орбана. Він буде чи не щодня виступати, випускати декрети. Одним словом, рятувати країну. Будуть створені якісь штаби і так далі. Чисто тобі виборча кампанія.

Можна спитати: для чого вона? Вибори ж закінчилися. Орбан собі знає, що він робить і для чого. В його планах – максимально продовжити термін свого прем'єрства.

Тоді логічно буде запитати чому, власне, лише зараз запроваджено НС?

З точки зору повноважень надзвичайний стан діяв і до цього. Друге питання, що саме такий тип надзвичайного стану, який діє зараз у зв'язку з війною в Україні, не можна було вводити відразу після початку російського наступу. На той момент такої можливості не було передбачено законом.

Днями угорський парламент проголосував за внесення відповідних змін до конституції. Тобто, в конституцію внесли зміну і прописали, що оцей вид НС можна ввести на підставі війни в сусідній країні. До того моменту такої підстави не було.

По-третє, це була виборча кампанія і треба було дуже делікатно працювати. Певний час Орбан докладав чималих зусиль, щоб приручити цю тему війни. Тому, що тепер, оголошуючи про НС, він використав словосполучення "військова надзвичайна ситуація". Багатьох угорців це неймовірно спантеличило.

Орбан прагне якомога довше залишатися при владі / Фото Onedio

Угорці самі по собі дуже бояться війни. Тому в той момент робити якісь різкі рухи було дуже ризиковано. Це могло поставити під загрозу чергове переобрання Орбана. А тепер посадовець може видихнути й розслаблено вживати ось такі формулювання.

Відтак, новий-старий угорський прем'єр вирішив просто зачекати, поки оголошення надзвичайної ситуації стане більш політично доцільним.

В чому суть податку з великих підприємств в частині його сплати на армію?

Новоспечений міністр оборони Угорщини, який щойно сів у міністерське крісло, є вихованцем Орбана, його менеджером (мова про Крістофа Солоя-Бобровніцкі – 24 канал). Людина, яка є фідесівцем до шпику кісток. Завданням цього переконаного орбаніста буде провести переозброєння угорського війська, яке є дуже слабким. Питання про переозброєння стоїть критично. А особливо зараз. Так, як і перед іншими центральноєвропейськими країнами.

Знаєте, армія – це завжди дуже дорого. Вступ в НАТО дозволив, зокрема, Угорщині дещо знехтувати витратами на армію. Вільні кошти було спрямовано на інші потреби. У випадку Орбана ці потреби обумовлювалися популістською суттю його політики.

Не виключаю, що армію він зараз використає, як електоральний і фінансово розподільчий чинник. Гадаю, що у зв'язку з цим виникнуть великі корупційні ризики та підозри у майбутньому. Бо закупівля зброї для армії несе великі фінансові витрати. Особливо, коли новому міністру оборони потрібно буде втілювати в життя план із виробництва зброї в Угорщині.

Відтак, прогнозую, що модернізація угорської армії буде відбуватися в орбанівському стилі й воно стане частиною виборчої кампанії. Це може виглядати наступним чином.

Перед виборами одним із рішень уряду, угорцям, які є власниками зброї, нададуть соціальні пільги. Щоб залучити цю частину електорату на свій бік. Саме для цього і було прийнято рішення про введення податку на армію для великого бізнесу.

Крім того, однією з багатьох соціальних програм може бути програма, яка заохочуватиме вступати до лав угорського війська. Питання лише в тому, звідки на це братимуть кошти. Виглядає так, що саме бізнес і має приносити пожертви задля зміцнення регулярної армії.

Нафтове ембарго проти Росії та претензії Угорщини

Давайте, трохи детальніше поговоримо про претензії угорців до нафтогазового ембарго, які вони висувають ЄС.

Угорська сторона не хоче втратити вигідні контракти з росіянами. У всьому винні гроші, якщо коротко. Якщо дивитися трохи ширше, то стає зрозуміло, що це питання комплексне. Ці грошовиті угоди на енергоносії дозволяли Віктору Орбану та дозволяють і досі проводити дуже популістську політику, безпечну для економіки та фінансів його держави. Наприклад, заморожувати ціну на комуналку.

Так само зараз заморожені ціни на пальне. Тому перш за все – гроші. Але далі йдуть менш пріоритетні речі. Так само є питання промислового виробництва, яке перебуває в просто неймовірній залежності від російського газу та нафти.

Орбан тепер торгується з сусідами по Євросоюзу. Однак, раніше чи пізніше, а на поступки таки доведеться піти. Розуміючи це, голова угорського уряду робить все для того, щоб цей момент настав якомога пізніше.

Угорщина не хоче втрачати контракти з росіянами, не дивлячись на війну, яку Путін веде проти України / Фото Getty Images

Про що свідчить виразно антиросійська риторика нової угорської президентки?

З одного боку, відповідно до конституції, угорський президент – це глава держави та головнокомандувач. З іншого ж, це більшою мірою церемоніальна посада, якщо розглядати функціонал президента в реальних умовах. В цьому випадку найбільш доречно буде провести паралель із британською королевою.

Каталін Новак – це людина з "Фідеса". Вона політикиня, вихована Орбаном і являє собою продовження його політики. Її президентство було сплановане особисто Орбаном. Саме з тієї точки зору, що це буде перша жінка на посту президента і саме в час його чергової прем'єрської каденції. Вся її риторика так само спланована, щоб втримати баланс між Росією і Заходом.

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